الصين تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، عن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في التاسع من أكتوبر انخفاضًا من 21 إصابة في اليوم السابق.وذكرت اللجنة، في بيان، أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، مضيفة أنها رصدت أيضا 39 حالة إصابة بلا أعراض ارتفاعا من 15 قبل يوم.وسجلت الصين 85536 حالة إصابة في المجمل بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.