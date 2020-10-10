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السبت 10 أكتوبر 2020 الموافق 23 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 10 أكتوبر 2020

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:42 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
إسلام جمال
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 10 أكتوبر 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: تتوصل إلى تسويات كنت تعتقد أن من الصعب التوصل إليها، وتلتقي أشخاصًا متعددين وتطلع على معلومات قد تذهلك.
عاطفيًا: يجب أن تكون صريحًا مع الشريك إلى أقصى حد، لأنّ الحقيقة تظهر قريبًا ويمكن أن تضعك في موقف محرج.
صحيًا: بدّل عاداتك القديمة واستعض عنها بما يحثك على الاهتمام بصحتك من مختلف النواحي.

الثور
مهنيًا: لا تفرّط بطاقتك الإبداعية في مشاريع من دون وضع خطط ثابتة لها وتريث حتى تجد الوقت الملائم.
عاطفيًا: تريث قبل الموافقة على قرار مهم قد يحدد مصيرك العاطفي، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقًا.
صحيًا: يطلب إليك القيام ببعض التمارين الخاصة بآلام الظهر فضلًا عن جلسات تدليك.

الجوزاء
مهنيًا: تواجهك صعوبات جمة في العمل لكنك تتخطاها قريبًا وتتغلب على كل من يحاول عرقلة مشاريعك.
عاطفيًا: سعي من الشريك يعيد الأمور إلى نصابها، ويضع العلاقة بينكما على الخط المستقيم.
صحيًا: تقتنع بعد عدة محاولات أن لا مفر من الرياضة للبقاء رشيقًا ونشيطًا، فهنيئًا لك.

السرطان
مهنيًا: يساعدك هذا اليوم على أن تجد طريقة سريعة للتخلص من المشكلات التي قد تواجهها.
عاطفيًا: استقرار وسعادة لافتان في العلاقة بالشريك، وهذا يترك انعكاسات إيجابية إضافية ويولّد ارتياحًا.
صحيًا: إذا بدأت تشعر بثقل همتك وبالنعاس الدائم، عليك باستشارة الطبيب فورًا.

الأسد
مهنيًا: يوم ناجح واستثنائي يهديك الأفراح والمناسبات السعيدة والعروض المغرية والحلول للمشاكل.
عاطفيًا: لا تتهم الشريك باستمرار، لأن ذلك يزعجه ويؤدي إلى نتائج وخيمة عليكما.
صحيًا: خفف قدر الإمكان من تناول المشاوي على أنواعها وأكثر من تناول الحبوب والخضراوات.

العذراء
مهنيًا: نتائج إيجابية جدًا بعد الذي قدّمته لتطوير منهج عملك، وتوقع تأخر بعض التحويلات المطلوبة.
عاطفيًا: سوء تفاهم مع الشريك يؤدّي إلى بعض الاختلاف في وجهات النظر، لكن يتم حلّه بعد تدخل صديق مشترك.
صحيًا: عليك أن تختار بين أن تكون بصحة جيدة أو بصحة عليلة، الحلول متعددة أمامك فاختر المناسب لك.

الميزان
مهنيًا: ما يدور في أروقة العمل جيد ويساعدك في إنجاز المطلوب منك بجدارة ونجاح.
عاطفيًا:لا تقحم الشريك في خلافات ونقاشات غير مجدية، إن نصائحه مفيدة جدًا لتخطي أي عقبة في طريقك.
صحيًا: لا تفوّت أي مناسبة جماعية تتضمن مشيًا في الطبيعة أو القيام برحلة بحرية ممتعة.

العقرب
هنيًا: يسطع نجمك في مجال العلاقات العامة وتنجح حين يفشل الآخرون في مدّ جسور التعاون.
عاطفيًا: تقديم المساعدة للشريك يكون مهمًا جدًا، ويخلق ارتياحًا بين المحيطين بكما.
صحيًا: حاول ان تواظب على تناول وجبات الطعام أكثر من ثلاث مرات يوميًا، فهذا مفيد جدًا.

القوس
مهنيًا: تخطو اليوم خطوة جديدة نحو نجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك المهنية واحتلال منصب جديد يليق بك.
عاطفيًا: حرص الشريك عليك مبرّر ولا سيما أنك تبالغ أحيانًا في رد فعلك تجاهه.
صحيًا: إذا أردت تجنب الإصابة بأي من أمراض العصر، عليك بممارسة الرياضة يوميًا.

الجدي
مهنيًا: تستاء بسبب فشل مهني بسيط أو غيره أو ربما بشأن صفقة مهمة، تجنب الأجواء المشحونة بالانفعالات.
عاطفيًا: تتركز الأضواء عليك وعلى الشريك، فتجدان نفسيكما أمام استحقاقات مهمّة قد تغيّر حياتكما العاطفية.
صحيًا: لا تهتم بكل ما تنفقه على صحتك، فما نفع الإنسان إذا ربح كل شيء وخسر صحته.

الدلو
مهنيًا: أنشطتك المتعددة تمنحك القوة في مواجهة الآخرين، لكن يستحسن ألا تضع كل رصيدك في مواجهة واحدة.
عاطفيًا: لا تستغلّ وضع الشريك للحصول على ما تريده منه، بل بادر إلى مساعدته.
صحيا: ابتعد عن العادات السيئة كالتدخين وإدمان الكحول لأن ذلك مضرّ بصحتك وبنفسيتك.

الحوت
مهنيًا: يوم جيد يعيد إلى أجوائك الهدوء ويحمل إليك فرصًا جديدة، ويحررك من ضغوط سابقة فتفكر في مشاريع أخرى.
عاطفيًا: فرص التقرّب من الشريك تزداد يومًا بعد يوم، فحاول أن تبذل جهودًا مضاعفة ليزداد التواصل بينكما.
صحيًا: تتلقى الصدمة تلوى الأخرى بسبب وضع أحد أفراد العائلة، لكنك تتغلب على كل شيء.

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