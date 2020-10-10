التشيك تسجل 8618 إصابة جديدة بكورونا

كشفت بيانات وزارة الصحة في جمهورية التشيك أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفع بـ8618 حالة، في أعلى رابع عدد قياسي على التوالي.وارتفع العدد إجمالي الإصابات إلى 109374 في الجمهورية التي يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون نسمة.وأعلنت الحكومة عن إجراءات أكثر صرامة للتصدي للجائحة الأسبوع الماضي مع محاولتها تفادي فرض العزل العام.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.