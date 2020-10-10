المكسيك تسجل 411 وفاة و5263 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، أنها سجلت 411 وفاة و5263 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 83507، والإصابات إلى 809751.وكانت السلطات الصحية أعلنت أمس تسجيل 5300 إصابة جديدة بفيروس كورونا و370 حالة وفاة.وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.