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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وائل الفشنى يكشف سر تتر مسلسل «بأثر رجعى»

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:30 ص
وائل الفشني
وائل الفشني
هاجر رضا
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أعرب الفنان وائل الفشني، عن بالغ سعادته لغنائه تتر مسلسل "بأثر رجعي"، والذي من المقرر طرحه الشهر المقبل، بطولة الفنان محمد عز، مى سليم، تونى ماهر، محمد حسنى، شمس، هاجر الشرنوبي، إيناس شيحة، هاله فاخر.

وقال "الفشني"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أغنية المسلسل بعنوان (يا سائل القبر) نظرًا لما تدور حوله أحداث المسلسل من شخص يقتل أصحابه وهكذا، من كلمات فتحي الجندي، وألحاني، وتوزيع مودي صاحب الموسيقى التصويرية للمسلسل".

المسلسل عبارة عن أجزاء، ويتكون الجزء الأول من 15 حلقة فقط، تدور أحداثه في إطار تشويقي وإثارة، خرج المسلسل عن عباءة الكوميديا، ويرصد أمورًا واقعية، ويناقش قضايا اجتماعية معاصرة.

جدير بالذكر أن "بأثر رجعي" يُعد التجربة الأولى التي تجمع بين المؤلف فتحي الجندي، وبين المخرج معتز حسام.

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