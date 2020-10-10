الجيش اليمنى تعلن تحقيق تقدم على الحوثيين فى مأرب والجوف

أعلن الجيش اليمني، أنه تمكن بإسناد من مقاتلات التحالف العربي من تحقيق انتصارات جديدة على الحوثيين في محافظتي مأرب، والجوف شمال شرق البلاد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال الناطق باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي: "استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم بعدة غارات جوية، تعزيزات حوثية رصدتها في سائلة رحبة، ومديرية ماهلية، ومديرية صرواح، جنوب غرب محافظة مأرب".وأضاف: "تكبدت العناصر المتمردة، خسائر فادحة على صعيدي الأرواح البشرية والآليات العسكرية، فضلا عن فقدانها مواقع ميدانية إستراتيجية".بدوره قال رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن نبيل المقرمي، إن العملية العسكرية للجيش مستمرة، وأنها "تحقق أهدافها بتقدم مدروس ومعنويات كبيرة، على كل جبهات محافظة الجوف".وأضاف: "القوات الحكومية باتت تسيطر على جبال السعراء الإستراتيجية، وتحاصر أغلب المواقع في منطقة الدحيضة، إضافة إلى وصولها إلى مشارف معسكر اللبنات، الذي يعد المدخل لمدينة الحزم، عاصمة المحافظة".