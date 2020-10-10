رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أكتوبر 2020 الموافق 23 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اليمنى تعلن تحقيق تقدم على الحوثيين فى مأرب والجوف

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:22 ص
الجيش اليمني
الجيش اليمني
وكالات
طباعة
أعلن الجيش اليمني، أنه تمكن بإسناد من مقاتلات التحالف العربي من تحقيق انتصارات جديدة على الحوثيين في محافظتي مأرب، والجوف شمال شرق البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال الناطق باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي: "استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم بعدة غارات جوية، تعزيزات حوثية رصدتها في سائلة رحبة، ومديرية ماهلية، ومديرية صرواح، جنوب غرب محافظة مأرب".

وأضاف: "تكبدت العناصر المتمردة، خسائر فادحة على صعيدي الأرواح البشرية والآليات العسكرية، فضلا عن فقدانها مواقع ميدانية إستراتيجية".

بدوره قال رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن نبيل المقرمي، إن العملية العسكرية للجيش مستمرة، وأنها "تحقق أهدافها بتقدم مدروس ومعنويات كبيرة، على كل جبهات محافظة الجوف".

وأضاف: "القوات الحكومية باتت تسيطر على جبال السعراء الإستراتيجية، وتحاصر أغلب المواقع في منطقة الدحيضة، إضافة إلى وصولها إلى مشارف معسكر اللبنات، الذي يعد المدخل لمدينة الحزم، عاصمة المحافظة".

موضوعات متعلقة

وفاة سامية زين العابدين عضو «الوطنية للصحافة» وزوجة الشهيد عادل رجائى

الزمالك يطلب 5 ملايين يورو للتخلي عن مصطفى محمد

بالمستندات.. قنبلة مدوية يفجرها «الباز» فى معسكر قطر وتركيا الليلة

قصة حياة الفنانة هياتم.. رقصت أمام حليم ورفضت عرض الزواج من حاكم عربى

الصور

image description

وقد تهزمه المخدرات!

image description

جنازة النائبة منى منير بكنيسة المرعشلي بالزمالك

image description

مواصلة أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية تاسا بأسيوط

image description

ضبط مصنع دون ترخيص يقلد العلامات التجارية بأسيوط

image description

أسيوط تشارك في الماراثون القومي للدراجات بمناسبة نصر أكتوبر

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

بالمستندات.. قنبلة مدوية يفجرها «الباز» فى معسكر قطر وتركيا الليلة

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2020.. بوابة الحكومة المصرية لخدمات تنسيق الثانوية الأزهرية

نيابة أوسيم تأمر بضبط 4 سيدات ظهرن بفيديوهات «عنتيل الجيزة»

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

الصربى دجوكوفيتش يتأهل لمواجهة نادال فى نهائى بطولة رولان جاروس للتنس 2020

«برنامج الأغذية العالمي» يفوز بجائزة نوبل للسلام

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2020.. بوابة الحكومة المصرية لخدمات تنسيق الثانوية الأزهرية

ما العلاقة بين كورونا وفيتامين D؟

أيام زمان

«بحس إني مشحون».. لماذا يكره عبد الوهاب السفر بالطائرة؟

قصة فرقة رضا.. كيف تحول حلم شقيقين إلى حقيقة بدعم عبدالناصر؟

«أرفض ظهور فتيات عاريات في أغنياتي».. اعترافات إيمان البحر درويش

«كتبت لـ هاني شاكر نكاية في حليم».. اعترافات مجدي نجيب

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
صفاء النجار
عن التعليم والتلعيم «٣-3»
ماجد حبته
وقد تهزمه المخدرات!
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. انطلاق فعاليات صالون القاهرة وتكريم 9 فنانين فى دورته الـ 59

فريدة النقاش: أنا أول امرأة كتبت عن تجربتها مع السجن

«الإسكندرية للكتاب» يجتاز أولى اختبارات جائحة كورونا بنجاح

احتفالية خاصة لفن «السماع» بقبة الغوري