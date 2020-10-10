ماكرون يهنئ برنامج الأغذية العالمى بجائزة نوبل

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برنامج الأغذية العالمي بمنحه جائزة نوبل للسلام، مؤكدا استمرار بلاده في المساهمة في مكافحة الجوع حول العالم.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أشار ماكرون إلى أن 690 مليون شخص في العالم يعانون من الجوع، ويقوم برنامج الأغذية العالمي بدعم أكبر عدد ممكن منهم.وأضاف أن فرنسا ستواصل المساهمة في محاربة الجوع حول العالم.