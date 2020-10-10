ترامب سيلقى كلمة فى تجمع انتخابى بفلوريدا الإثنين المقبل

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلقي كلمة في تجمع انتخابي في ولاية فلوريدا، يوم الإثنين المقبل.وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس» ذكرت الحملة، أن ترامب سيلقي كلمته في مطار أورلاندو سانفورد الدولي.وهذا هو أول تجمع انتخابي لترامب خارج واشنطن منذ إعلان إصابته بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.كما أعلن مسؤول مطلع أن ترامب، سيلقي كلمة من شرفة البيت الأبيض، يوم السبت.