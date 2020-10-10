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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مصر للطيران» تسير 60 رحلة جوية بمطار القاهرة.. اليوم

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:09 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
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تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم السبت، 60 رحلة جوية دولية وداخلية وتجارية «بضائع» لنقل حوالي 5500 راكبًا من مختلف الجنسيات، وهي أعلى معدل تشغيل منذ عودة تشغيل الحركة الجوية بالموانىء الجوية المصرية أوائل يوليو الماضي.

ومن المقرر أن تسير الشركة الوطنية للطيران رحلاتها الجوية بمعدل رحلة إلى كل من «بغداد، أكرا، لاجوس، تونس، لندن، أثينا، مدريد، باريس، نيويورك، ميلانو، فرانكفورت، جنيف، أبوجا، أمستردام، بروكسل، كوبنهاجن، موسكو، برلين، فينا، ميونخ،البحرين، الخرطوم، المدينة المنورة، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا»، بالاضافة إلي 3 رحلات إلى كل من «دبي، جدة»، ورحلتين جويتين إلى كل من «إسطنبول، أبوظبي، الدمام، الرياض، بيروت»، و13 رحلة داخلية بمعدل 5 رحلات جوية إلي الغردقة، و4 رحلات إلي شرم الشيخ، ورحلتين إلى الأقصر، ورحلة جوية إلى كل من طابا، أسوان، و5 رحلات شحن جوى.

ومن جانبها، تواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للنقل الجوي «الاياتا» ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

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