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السبت 10 أكتوبر 2020 الموافق 23 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استخدام الأسلحة البيضاء فى تصوير أغنية يستنفر أمن مراكش

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:09 ص
السلطات الأمنية
السلطات الأمنية
وكالات
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فتحت السلطات الأمنية في ولاية مراكش المغربية تحقيقًا إداريًا مع مجموعة من الشبان، إثر استخدامهم أسلحة بيضاء بأحجام مختلفة في تصوير أغنية «راب».

وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس» فقد أسفرت التحقيقات عن توقيف المغني وتم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية.

كما أشارت المصادر إلى أن التحقيقات أفضت إلى أن المعنيين قاموا بتصوير هذه الأغنية بدون رخصة قانونية، بمشاركة عدد غفير من الشباب يحملون السكاكين إلى جانب كلب، ما شكل خرقًا للتدابير الاحترازية.

في حين لا تزال الشرطة القضائية، بالتنسيق مع النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، تبحث عن مشاركين آخرين كانوا في تأدية رقصات معينة.

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