أرمينيا وأذربيجان توافقان على وقف لإطلاق النار فى كاراباخ

أعلنت موسكو، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن توصل وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرمني، إلى اتفاق يقضي بوقف لإطلاق النار في كاراباخ، عقب محادثات استمرت لـ10 ساعات.وحسبما أفاد موقع "سكاي نيوز" أشارت مصادر مطلعة، إلى أن الجانبين اتفقا على أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في الساعة الـ12 من يوم العاشر من أكتوبر الجاري.وقالت أرمينيا الجمعة إنها "مستعدة" لاستئناف عملية السلام مع أذربيجان بشأن منطقة ناجورني كاراباخ، حيث تستمر الاشتباكات العنيفة قبل ساعات من اجتماع وزيري خارجية البلدين في موسكو.وبعد دعوات المجتمع الدولي المتواصلة إلى هدنة، أرسلت باكو ويريفان وزيري خارجيتيهما إلى العاصمة الروسية للمفاوضات وهو الأمل الأول في إنهاء القتال الذي بدأ في 27 سبتمبر.