واشنطن تطالب الفاتيكان بإظهار «الجدية» فى التعامل مع الصين

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الفاتيكان لأن يكون "جديًا" في التعامل مع "الاضطهاد الديني في الصين"، في أعقاب زيارة لم يلتق خلالها البابا فرنسيس.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال في برنامج إذاعي محافظ إن "يوحنا بولس الثاني لعب دورًا مهمًا في عكس اتجاه المد وبناء الحرية في أوروبا وتدمير الاتحاد السوفييتي، وتحقيق حرية الشعوب التي كان الاتحاد السوفيتي يقمعها"، وأضاف: "نحتاج اليوم نفس الشاهد الأخلاقي".وزار بومبيو روما الأسبوع الماضي لكنه لم يلتق البابا فرنسيس، فيما قال الفاتيكان إن الحبر الأعظم يتجنب اللقاءات مع المسؤولين الأجانب خلال فترات الحملات الانتخابية.ودعا بومبيو أثناء وجوده في روما "كل زعيم ديني إلى التحلي بالشجاعة لمواجهة الاضطهاد الديني".وقال مسؤولون من الفاتيكان إنهم تفاجأوا من النقد العلني الذي وجهه لهم بومبيو لانفتاحهم على الصين بقيادة البابا فرنسيس.