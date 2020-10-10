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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الدوما» الروسى يحدد موعد ذروة إصابات كورونا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:15 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
وكالات
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أكد نائب رئيس لجنة مجلس الدوما لحماية الصحة نيقولاي جوفورين، أن روسيا ستصل إلى الذروة القصوى في إصابات كورونا خلال مدة أقصاها نوفمبر المقبل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال جوفورين، في تصريحات صحفية، إن "حالات الإصابة بفيروس كورونا قد تشهد قفزات صعودية، وبعد ذلك سنصل إلى الذروة.. وفقا لتوقعاتي، سيحدث هذا في شهر نوفمبر، ثم سيبدأ الانخفاض، التراجع على الأرجح لن يكون مفاجئا".

وأشار إلى أن الزيادة ترتبط في عدد الحالات ببدء العام الدراسي في المدارس والجامعات والعودة من الإجازات، وأن السبب الآخر هو قلة الحذر لدى المواطنين وانتهاكهم للتدابير الوقائية.

وقال: "بشكل عام، وضع كورونا في البلاد مقلق".

وحث جوفورين على عدم الاستهانة بالخطر، مذكرا بأن "كورونا سيقترن حاليا مع الإصابات الموسمية، ونتيجة لذلك، يوجد الآن مرضى أكثر خطورة مما كان عليه الأمر في الربيع.. بالإضافة إلى ذلك، فإن زهاء 43% من الذين يدخلون المستشفى هم من الشباب لأنهم من يتجاهلون التدابير الوقائية وهم يمثلون خطرا على الآخرين".

من جهته، توقع أستاذ علم الفيروسات في معهد "جمالي" أناتولي ألتشتاين، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا سيبلغ ذروته بواقع 15-17 ألف حالة يوميا.

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