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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 6 فى هجوم بقنبلة يدوية على منزل مكسيكى

السبت 10/أكتوبر/2020 - 01:49 ص
أشعال منزل
أشعال منزل
وكالات
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قال ممثلو الادعاء في ولاية خاليسكو غرب المكسيك، إن ستة أشخاص قتلوا بعد أن أشعل مهاجمون مسلحون بالبنادق والقنابل اليدوية النار في منزل في المكسيك.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس»، قال المدعي العام جيراردو سوليس، في مؤتمر صحفي، إن شخصين أصيبا أيضًا بجروح خطيرة في الهجوم الذي وقع في تونالا (550 كيلومترا) شمال غرب مكسيكو سيتي.

وقالت التقارير، إن من بين الضحايا طفلين، لكن النيابة أكدت فقط أن أحدهما كان امرأة.

وأظهر تحقيق أولي أن الطلقات النارية ربما تسببت في انفجار اسطوانة غاز مما أسفر عن نشوب الحريق.

ويعتقد أن الدافع وراء الهجوم هو صراع حول مبيعات أراض غير قانونية.

وقال سوليس: «خط التحقيق الأول هو مشكلة ناتجة عن تهريب أراضي المجتمع».

وأعلن عن اكتشاف مبلغ نقدي كبير في المنزل وعربات مصفحة.

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