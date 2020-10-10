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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتفاق بين واشنطن وشركة أسترازینیكا لعلاج كورونا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:28 ص
شركة أسترازینیكا
شركة أسترازینیكا
وكالات
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وقعت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية اتفاقا مع شركة "أسترازینیكا" لتطوير وتوريد آليات العلاج من كورونا بالأجسام المضادة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أعلنت الوزارة أنها ستوفر نحو 486 مليون دولار من أجل التجارب التي تتم في المرحلة الثالثة من طورها السريري.

وستطلق الشركة مشروعا تجريبيا للعلاج على نطاق واسع وتوفير الجرعات الدوائية في الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد تلقى نفس العلاج وهو عبارة عن خليط من نوعين من الأجسام المضادة وحيدة النسل.

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