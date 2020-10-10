روسيا تعثر على 300 كيس يحوى عظامًا بشرية بحصن ألمانى

أعلنت كبيرة مساعدي رئيس قسم التحقيق في لجنة التحقيق الروسية بمدينة كالينينجراد، العثور على 300 كيس يحوي رفات وعظامًا بشرية في أحد مباني حصن "شتاين" الألماني.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، قالت ناتاليا جاتسكو للصحفيين، إنه "تم العثور على حوالي 300 كيس به عظام بشرية في أحد مباني الحصن الألماني في المدينة".وأشارت إلى أنه "حسب البيانات الأولية، فقد تم تخزين الأكياس في الحصن من قبل منظمة تعمل في مجال البحوث الأثرية في مواقع البناء في المنطقة منذ عام 2013"، مؤكدة على فتح تحقيق للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث.