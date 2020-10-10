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القبلة

بدء تنسيق القبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:28 ص
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
أميرة العناني
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أعلن المركز الإعلامي بجامعة الأزهر بدء التسجيل في تنسيق القبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر الآن للطلاب والطالبات، من خلال هذا الرابط:
www.azu.edu.egazcity

واعتمد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، آليات تسكين الطلاب بالمدن الجامعية بالقاهرة التي وافق عليها المجلس الأعلى للمدن تيسيرًا على الطلاب والطالبات بالجامعة.

وقال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الآليات تضمنت دراسة مقترح إدارة بعض المباني السكنية بالمدن الجامعية عن طريق شركة متخصصة في إدارة ‏المدن الجامعية، وكذلك تسكين طالب واحد في الغرف الفردية وتسكين طالبين في الغرفة الثلاثية، وأربعة طلاب في الغرفة ذات المساحة الكبيرة.

وأوضح "عامر" أن المجلس الأعلى حدد أولويات التسكين تمثلت في أن يسكن الطلاب حسب البعد الجغرافي الأبعد فالأقرب بطريقة تنازلية كالآتي:-

أولًا: المناطق النائية وهي: (حلايب وشلاتين – سيوه – السلوم – واحات الفرافرة – جنوب ‏سيناء – شمال سيناء – مرسي مطروح – البحر الأحمر - الواحات الداخلة والخارجة - ‏الوادي الجديد – الواحات البحرية – وادي النطرون)، يتم تسكين الحاصلين على تقدير ‏ممتاز، ثم جيد جدا.

ثانيًا: محافظات الوجه القبلي: (أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بني ‏سويف – الفيوم) يتم تسكين الحاصلين على تقدير ممتاز، ثم جيد جدا.‏

ثالثًا محافظات الوجه البحري: (بورسعيد – الإسكندرية – البحيرة –الغربية – كفر الشيخ – ‏الدقهلية – المنوفية – الشرقية) يتم تسكين الحاصلين على تقدير ممتاز، ثم جيد جدا.‏

‏وأن يتم التسكين بناء على تقدير الفصل الدراسي الأول 2019 2020، ماعدا الفرق الدراسية ‏التي تعتمد على الفصل الدراسي الواحد بكليات الطب البشري وطب الأسنان فيتم التسكين بناء ‏على تقدير العام الماضي 20182019.‏

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