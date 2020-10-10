إلغاء المناظرة الثانية بين ترامب وبايدن

أعلنت لجنة الانتخابات الأمريكية إلغاء المناظرة الرئاسية الثانية، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جون بايدن، حسبما نشرت وول ستريت جورنال.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب عن أمله استئناف حملته الانتخابية اليوم السبت، بعدما حصل على الضوء الأخضر بذلك من طبيبه، في وقت تستعد فيه رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي للكشف عن خطط لفتح تحقيق بشأن قدرته على مواصلة الحكم بعدما أصيب بكوفيد-19.وقال في مقابلة أجرتها معه محطة "فوكس نيوز" في وقت متأخر من مساء الخميس: "أظن أنني سأحاول عقد تجمّع ليل السبت إذا كان لدينا ما يكفي من الوقت لتنظيمه"، مضيفا أنه سيكون "على الأرجح في فلوريدا"، وأشار كذلك إلى أنه قد يجري تجمعا آخر في اليوم التالي في بنسيلفانيا.وأعطى طبيب ترامب، الخميس، الرئيس الضوء الأخضر لاستئناف نشاطاته العامة نهاية الأسبوع.