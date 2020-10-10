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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الأرمنى: تركيا ستحول منطقتنا لـ سوريا جديدة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:46 ص
أرمين سركيسيان
أرمين سركيسيان
وكالات
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دعا الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود "لوقف تدخل تركيا في الصراع" بإقليم كاراباخ، قبل أن تتحول المنطقة إلى "سوريا أخرى في القوقاز".

وقال في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز": "إذا لم نبدأ العمل على المستوى الدولي الآن لوقف تركيا.. يوجد احتمال لتحويل هذه المنطقة إلى سوريا جديدة، وسيعاني الجميع".

وأضاف أنه "في اللحظة التي تخرج فيها تركيا من هذه المعادلة" ستقترب المنطقة من الهدنة وتعود الأطراف المتنازعة إلى طاولة المفاوضات.

وحذر سركيسيان من أن احتمال وجود مسلحين أجانب في المنطقة بعد انتهاء القتال "لا يشكل تهديدًا على أرمينيا فقط، بل هو تهديد للقوقاز ولروسيا".

واندلعت في 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم كاراباخ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.

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