فرنسا: مقتل رهينة سويسرية فى مالى

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية عن مقتل مواطنة سويسرية كانت رهينة في مالي لدى جماعة إرهابية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أشارت الوزارة في بيان لها إلى أنها أبلغت من قبل السلطات الفرنسية بأن الرهينة التي لم يكشف عن اسمها "قتلت على يد خاطفيها من جماعة ارهابية قبل نحو شهر".وكان في وقت سابق قد أفرج عن عدّة رهائن بمساعدة الحكومة الجديدة في مالي، بينهم الفرنسية صوفي بيترونين التي أعلنت إسلامها فور وصولها إلى فرنسا.