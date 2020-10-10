الرئيس الصينى: سنعزز علاقاتنا مع كوريا الشمالية وتطويرها والدفاع عنها

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، إن بلاده تنوي تعزيز علاقاتها مع كوريا الشمالية و"تطويرها والدفاع عنها".وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" أضاف في رسالة تهنئة بعث بها إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بمناسبة عيد تأسيس الحزب الحاكم: "لدينا نية تعزيز وتطوير والدفاع عن علاقات الصين برفاقنا في كوريا الشمالية".و يحتفل يوم السبت "حزب العمال الكوري" بعيد تأسيسه الـ75، ويرتقب أن تشمل الاحتفالات عروضًا عسكرية تظهر فيها بيونغ يانغ ترسانتها من الصواريخ الباليستية.