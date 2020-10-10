لندن تستدعى سفيرتها من بيلاروس للتشاور

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، عن استدعاء سفيرة بلاده في بيلاروس جاكلين بيركينز للتشاور.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال راب: "المملكة المتحدة تندد بقرار بيلاروس طرد دبلوماسيين بولنديين وليتوانيين... تضامنا معهما، ونستدعي سفيرتنا بشكل مؤقت للتشاور بشأن الموقف في بيلاروس".وكانت بولندا وليتوانيا قالتا في وقت سابق اليوم إنهما سحبتا عددا من الدبلوماسيين من مينسك.