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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفكيك شبكة لتهريب البشر وتحرير 26 من ضحاياها بالسودان

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:39 ص
تهريب البشر
تهريب البشر
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تمكنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة السودانية من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تهريب البشر، وتحرير 26 من ضحاياها، غالبيتهم من النساء.

وقال اللواء شرطة عبدالله أبو سن، مدير دائرة شئون الأجانب، في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة السودانية، إن العملية جرى تنفيذها بعد توفر معلومات دقيقة عن نشاط إجرامي لشبكة تهرب البشر من حدود السودان الشرقية إلى ولاية الخرطوم، ومنها إلى خارج السودان.

وأضاف أنه تم وضع خطة للتعامل مع الشبكة وتحرير الضحايا من قبضتها، فتم تكليف فريق ميداني متخصص تمكن من تحديد تحركات أفراد الشبكة والأماكن التي يترددون عليها بدقة، وبعد مراقبة لصيقة تم تحديد مكان احتجاز الضحايا، ومخبأ المتهمين في منطقة "أركويت" بالخرطوم.

وأوضح أنه تم اقتحام المكان وإخلاء الضحايا في زمن قياسي، لافتا إلى أن عددهم 26 ضحية غالبيتهم نساء، وتم القبض على 3 متهمين، بعد محاولتهم مقاومة القبض عليهم.

وأشار إلى أن جميع الضحايا لا يحملون جوازات سفر أو أوراقا ثبوتية، وتلقوا وعودا بأن يستلموها بإحدى دول الخليج أو بإحدى الدول الأوروبية أو بدولة مجاورة للسودان من الناحية الغربية، مقابل مبلغ مالي.

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