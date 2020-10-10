الصربى دجوكوفيتش يتأهل لمواجهة نادال فى نهائى بطولة رولان جاروس للتنس 2020

صعد الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى الدور النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس 2020، ثالث بطولات «الجراند سلام» لهذا الموسم والبالغ مجموع جوائزها 38 مليون يورو.وحقق دجوكوفيتش، المصنف أول عالميًا، الفوز في مباراته بالدور نصف النهائي التي أقيمت على ملعب «فيليب شاترييه»، على حساب اليوناني ستيفانوس تستيباس بثلاث مجموعات لاثنتين بواقع «6-3، و6-2، و5-7، و4-6، و6-1».ويضرب دجوكوفيتش، الذي يملك في رصيده 17 لقبًا ببطولات الجراند سلام، بذلك موعدًا في النهائي يوم الأحد المقبل مع حامل اللقب الإسباني رافاييل نادال، الذي يسعى للقبه رقم 20 في البطولات الأربع الكبرى والـ13 في رولان جاروس.