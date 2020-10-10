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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الصربى دجوكوفيتش يتأهل لمواجهة نادال فى نهائى بطولة رولان جاروس للتنس 2020

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:11 ص
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صعد الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى الدور النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس 2020، ثالث بطولات «الجراند سلام» لهذا الموسم والبالغ مجموع جوائزها 38 مليون يورو.

وحقق دجوكوفيتش، المصنف أول عالميًا، الفوز في مباراته بالدور نصف النهائي التي أقيمت على ملعب «فيليب شاترييه»، على حساب اليوناني ستيفانوس تستيباس بثلاث مجموعات لاثنتين بواقع «6-3، و6-2، و5-7، و4-6، و6-1».

ويضرب دجوكوفيتش، الذي يملك في رصيده 17 لقبًا ببطولات الجراند سلام، بذلك موعدًا في النهائي يوم الأحد المقبل مع حامل اللقب الإسباني رافاييل نادال، الذي يسعى للقبه رقم 20 في البطولات الأربع الكبرى والـ13 في رولان جاروس.

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