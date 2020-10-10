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محافظات

محافظ مطروح يشهد فعاليات احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر (صور)

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:07 ص
احتفالية ذكرى انتصارات
احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر
ياسمين شعيب
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شهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الاحتفالية التى أقامها النادى الاجتماعي بمطروح، بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات السادس من أكتوبر، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، ونواب مجلس الشيوخ، والنائب سليمان فضل، وفتحى الجمل، مدير التضامن الاجتماعى بمطروح، وعدد كبير من أهالى المحافظة.

وقدّم كورال أطفال النادى الاجتماعي عددًا من الأغاني الوطنية، بالإضافة إلى عرض فيلم عن جهود اللواء خالد شعيب فى تنمية المحافظة، ومقاطع من الافلام التسجيلية عن حرب أكتوبر المجيدة.

وأشاد محافظ مطروح وجميع الحضور بتنظيم فقرات الاحتفالية ومواهب ومهارات أطفال الكورال.

كما أكد على أهمية انتصارات أكتوبر العظيمة التى أعادت العزة والكرامة لمصر وللأمة العربية بتضحيات وتخطيط العقلية المصرية وقواتها المسلحة.

وأضاف محافظ مطروح أن المحافظة ستشهد طفرة تنموية غير مسبوقة مع تنفيذ القرار 142 ونقل تبعية أراضى من الساحل الشمالى الغربى إلى هيئة المجتمعات العمرانية، لتحويل مطروح إلى قاطرة التنمية لمصر، وإقامة مجتمعات عمرانية وسكنية وسياحية واستثمارية وتنموية جديدة، على غرار مدينة العلمين الجديدة، لتكون مطروح منطقة جذب استثمارى وسياحى عالمى.

وأشار محافظ مطروح إلى تواصله الدائم مع جميع أهالى المحافظة شرقًا وغربًا وجنوبًا، والحرص على الرد على جميع الرسائل والطلبات.
احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر
احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر
احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر
احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر

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