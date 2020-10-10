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لبنان: 4 ضحايا فى انفجار خزان وقود بإحدى مناطق بيروت

السبت 10/أكتوبر/2020 - 12:59 ص
انفجار خزان وقود
انفجار خزان وقود
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أعلن الصليب الأحمر اللبناني أن الانفجار الضخم لخزان وقود يقع داخل بناية بإحدى المناطق الشعبية المكتظة سكانيا بالعاصمة بيروت أسفر عن سقوط 4 ضحايا، إلى جانب عدد من الجرحى، الذين جرى نقلهم إلى المستشفيات؛ لتلقي العلاج اللازم، وبعضهم في حالة خطرة.

وكان انفجار في خزان للوقود قد وقع مساء الجمعة بمنطقة "طريق الجديدة" بالعاصمة اللبنانية، على نحو تسبب في حدوث تصدع في المبنى الذي كان يحتوي على الخزان وكذلك عدد من المباني المحيطة جراء قوة الانفجار، وتحطم العديد من السيارات في نطاق بؤرة الانفجار.

وسُمع دوي الانفجار القوي في أرجاء العاصمة اللبنانية وضواحيها والمناطق المحيطة بها، وتدخلت وحدات من الجيش اللبناني على الفور وكذلك فرق الإطفاء والدفاع المدني وسيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني؛ لتقديم الدعم والمساندة والقيام بعمليات إخماد الحريق والإنقاذ اللازمة.

وقام الدفاع المدني اللبناني وفرق الإطفاء بمساعدة سكان المبنى وكذلك المباني المحيطة التي تضررت جراء شدة الانفجار على الخروج من منازلهم، من خلال سلالم هيدورليكية وأخرى حديدية جرى وضعها على شرفات المنازل.

من جانبه، وصف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الانفجار الذي شهدته منطقة (طريق الجديدة)، بـ "الكارثة" مشيرا إلى أنه طلب من الهيئة العليا للإغاثة (جهة إغاثية تابعة لرئاسة الحكومة) التحرك فورا؛ لتقييم الأضرار ومساعدة المتضررين.

من جهتها، أعربت نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، عن أسفها لوقوع انفجار منطقة طريق الجديدة وسقوط ضحايا وجرحى، داعية المواطنين اللبنانيين إلى الإبلاغ عن كل المواد الخطرة الموجودة بين المنازل، وضرورة العمل على إزالتها فورا منعا لحوادث خطرة مماثلة، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تعمل على بيان ملابسات الحادث.

بدوره، قال وزير الصحة حمد حسن، إن كافة المصابين والجرحى جراء الانفجار سيُعالجون على نفقة الوزارة.

وبدأ اللبنانيون منذ شهور عمليات تخزين كبيرة للمحروقات لاسيما البنزين ووقود الديزل (المازوت) اللازم لعمل المولدات الكهربائية التي يُعتمد عليها بصورة أساسية في لبنان لتعويض عجز كهرباء الدولة، في ظل النقص الحاد في المحروقات الذي يشهده لبنان منذ فترة، وارتفاع أسعار بيع الوقود عن الأسعار المحددة من قبل الدولة، ومع اقتراب دخول فصل الشتاء والذي يشهد استهلاكا متزايدا للوقود.

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