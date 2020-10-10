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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات كورونا فى البرازيل تقترب من 150 ألفا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:31 ص
كورونا فى البرازيل
كورونا فى البرازيل
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد تقترب من الـ 150 ألف وفاة.

وذكرت الوزارة، أنه تم تسجيل 682 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و27444 إصابة جديدة.

وسجلت في البرازيل حتى الآن 5055888 إصابة، و149639 حالة وفاة بالفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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