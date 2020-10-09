فريدة النقاش: أنا أول امرأة كتبت عن تجربتها مع السجن

كشفت الكاتبة الصحفية الكبيرة فريدة النقاش، عن بداياتها في العمل الصحفي بعد تخرجها من الجامعة عام 1962، لافتة إلى أنها اهتمت في بداية حياتها بالأدب الإفريقي والذي أولته أهمية كبيرة قبل أن تركز على القضايا الداخلية.وأضافت «النقاش»، خلال لقائها مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج «لمساء مع قصواء» المذاع عبر قناة «TeN» أنها تولت رئاسة تحرير مجلة أدب ونقد التي كانت بمثابة منبر لجميع الأصوات الجديدة مهما كان فكر تلك الأصوات، لافتة إلى أنه وجه لها نقد كبير لفتح الباب لتلك الأصوات إلا أنها كانت تؤمن بأهمية سماع تلك الأصوات ولابد لها من التعبير عن ذاتها.وأشارت إلى أن كتابها الأول «السجن – الوطن» كان بمثابة تجربة صادقة عبرت فيها عن ماشاهدته، موضحة إلى أنها ركزت في هذا الكتاب على فكرة الظلم الإجتماعي، معتبرة فترة سجنها بمثابة تجربة لرؤية المجتمع من أسفل.ونوهت إلى أن الكتاب أول ما طبع طبع في بيروت إلا أنه أحدث حالة كبيرة من الجدل وقتها سواء في الداخل المصري أو الوطن العربي أجمع، مشيرة إلى أنها أول امرأة تكتب عن تجربتها مع السجن، وسبقت الكاتبة الكبيرة نوال السعدواي في هذا الأمر.وأكدت «النقاش»، أن الأوضاع الإجتماعية التي تعيشها مصر خلال تلك الفترة وحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد تأتي نتيجة لجهود كبيرة تبذلها الدولة في مختلف القطاعات، وتفهمات للأحزاب السياسية لتلك الجهود.وأضافت أنه رغم أن الدولة تحقق نجاحات كبيرة في العديد من المجالات والقطاعات إلا أن الشعب ينتظر المزيد من الحكومة لتحقيق أهداف وتطلعات الشعب المصري.وتطرقت «النقاش» خلال اللقاء إلى بداية معرفتها بزوجها الراحل الكاتب الراحل حسين عبدالرازق، لافتة إلى أنه تزوجته بعد تخرجها من الجامعة بعامين، وأن تخصصه في الملف الإفريقي كان بمثابة النواة التي جعلتها تهتم بهذا الملف وقضاياه.وأوضحت أنه في بدياة تعرفها على زوجها وحضور الصالون الذي كان يعقده باستمرار كان لها اعتراض على عدم وجود أي مكانة للقضايا النسوية، رغم أهمية تلك القضايا التي غابت عن أجندتهم حتى استطاعت خلق مكانة لتلك القضايا داخل تلك المجموعة الأدبية.