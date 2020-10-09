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يوم ترفيهى لطلبة الإعدادية بكنيسة سيدة الانتقال بجرجا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:17 م
كنيسة
كنيسة
ماريان رسمى
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تحت رعاية الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، نظمت الإيبارشية فعاليات اليوم التكوينى الترفيهى لشبيبة المرحلة الإعدادية لرعايا (جرجا، النجيلة، الهمّاص)، وذلك بكنيسة سيدة الانتقال بجرجا تحت عنوان "اكتشاف الذات".

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي بمشاركة الأب يوحنّا زكريا راعي الكنيسة، والأب بولس ميخائيل، والأب عِمّانوئيل محروس.

وعقب الصلاة، ألقى "أيمن كرم" محاضرة، كما تضمن اليوم أيضًا فقرات متعددة روحية وتكوينية، بالإضافة إلى الترانيم والألعاب المختلفة، وذلك بمشاركة الراهبات هناء، ومريم.

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