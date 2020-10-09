رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«الباز يزلزل معسكر الخونة».. إعلام الإخوان ينقلب على سامى كمال الدين

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:04 م
جريدة الدستور
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رصد رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» الدكتور محمد الباز، توابع الزلزال الكبير الذي أحدثه التسريب الصوتي للأجير الإخواني سامي كمال الدين، الذي هدد فيه بفضح أجراء الإخوان في إسطنبول.

وقال محمد الباز في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» إن هذا التسريب أحدث ما يشبه بالزلزال بين إعلاميي إسطنبول، وأن سامي كمال الدين لم ينكر أيًا مما أذعناه، مضيفا «أنا على يقين بأنه سيخرج قريبا في لايفات لفضح أجراء إسطنبول».

وواصل أن هذا التسريب تسبب في انقلاب إعلاميي إسطنبول على سامي كمال الدين، ووجهوا له اتهامات بأنه عميل للإعلام المصري والأجهزة المصرية، وزعموا أنه هو من سرب هذا التسجيل الصوتي لبرنامج «آخر النهار» لفضح إعلاميي الإخوان.

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