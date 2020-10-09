«الباز يزلزل معسكر الخونة».. إعلام الإخوان ينقلب على سامى كمال الدين

رصد رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» الدكتور محمد الباز، توابع الزلزال الكبير الذي أحدثه التسريب الصوتي للأجير الإخواني سامي كمال الدين، الذي هدد فيه بفضح أجراء الإخوان في إسطنبول.





وقال محمد الباز في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» إن هذا التسريب أحدث ما يشبه بالزلزال بين إعلاميي إسطنبول، وأن سامي كمال الدين لم ينكر أيًا مما أذعناه، مضيفا «أنا على يقين بأنه سيخرج قريبا في لايفات لفضح أجراء إسطنبول».



