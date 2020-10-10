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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 10-10-2020 فى البنوك المصرية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:28 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد " الدستور" سعر اليورو، اليوم السبت 10-10-2020، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا آخر تحديثات أسعار اليورو في البنوك، في التقرير التالي:

وعلى المستوى المحلي، تراجع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري والبنك الأهلي اليوناني، مقابل استقرار سعر اليورو أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني والبنك الأهلي المصري.

ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

سعر اليورو اليوم السبت 10-10-2020 في البنوك المصرية


تراجع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.57، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.53، كما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه في بنك كريدي جريكول ليسجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.55، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.55، أما في بنك التنمية الصناعية فانخفض سعر اليورو ليسجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.55، وفي بنك عودة سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.55، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 18.32 جنيه وللبيع 18.53.

كما تراجع سعر اليورو اليوم أيضًا في البنك الأهلي الكويتي ليسجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.55، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.58، وفي المصرف العربي الدولي انخفض اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.53، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.53، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.30 جنيه وللبيع 18.58، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.53، اما في بنك مصر إيران التنمية فسجل للشراء 18.34 جنيه وللبيع 18.62.

أسعار اليورو

وفي بنك الكويت الوطني استقر سعر اليورو اليوم ليسجل للشراء 18.38 جنيه وللبيع 18.59، وفي البنك الاهلي المصري سجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.58، كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.37 جنيه وللبيع 18.53، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.36 جنيه وللبيع 18.56، وفي بنك أتش أس بي سي فسجل للشراء 18.36 جنيه وللبيع 18.57، وفي البنك العربي الأفريقي سجل للشراء 18.35 جنيه وللبيع 18.54.

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