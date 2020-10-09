«فضيحة سامي كمال الدين».. الأجير يستغل عاهرات لابتزاز رموز تركيا

كشف الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، واقعة مشينة عن الأجير الإخواني سامي كمال الدين كشفتها إحدى السيدات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال تفاعلها مع الإخواني هشام إسماعيل.



