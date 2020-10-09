«فضيحة سامي كمال الدين».. الأجير يستغل عاهرات لابتزاز رموز تركيا
الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:59 م
كشف الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، واقعة مشينة عن الأجير الإخواني سامي كمال الدين كشفتها إحدى السيدات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال تفاعلها مع الإخواني هشام إسماعيل.
وأضاف في برنامجه «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» أن هشام إسماعيل أحد العاملين مع أيمن نور في قناة الشرق القطرية، كتب بوست هاجم فيه سامي كمال الدين واتهمه بأنه عميل للمخابارت المصرية، لترد عليه إحدى السيدات وتؤكد كلامه وتكشف واقعة مشينة بحقه.