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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

عيد رحيل يحصل على دكتوراه مع مرتبة الشرف فى «إعلام القاهرة»

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:50 م
عيد رحيل
عيد رحيل
هاجر رضا
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حصل الزميل عيد سعد رحيل، المدير الفنى لجريدة الدستور، المدرس المساعد بقسم الصحافة كلية الإعلام جامعة القاهرة، على درجة الدكتوراه بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف وتوصية بالطبع والنشر والتبادل لرسالته التي ناقشها تحت عنوان «تأثير الإبداع في الإخراج الصحفي على تلقي النص التحريري دراسة شبه تجريبية».

وضمت لجنة المناقشة عضوية كلٍ من الدكتور محمود علم الدين، الأستاذ بقسم الصحافة بكلية الإعلام مشرفًا ورئيسًا، والدكتور شريف درويش اللبان، رئيس قسم الصحافة بالكلية، مشرفًا مشاركًا، والدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان مناقشًا، والدكتور سعيد الغريب، الأستاذ بقسم الصحافة بذات الكلية، مناقشًا.

وأوضحت الرسالة أن الإخراج الصحفي أصبح يمارس الكثير من التأثيرات التي تعمل على إنجاح المضمون، فالتكوينات البصرية لها تأثيرها الكبير في الطريقة التي تتم بها قراءة الموضوعات، وما ينتج عنها من مشاعر سلبية أو إيجابية تجاهها، كما يعمل على خلق المعاني لدى الأفراد، فالتصميم قد يكون بسيط أو معقد، لكنه في النهاية يعد واجهة يتعامل معها الجمهور، ويخلق من خلالها المعاني من خلال عملية التنظيم -بوعي أو دون وعي- للأجزاء المكوّنة للتصميم، واستكشاف العلاقات بينها.

وتهدف الرسالة إلى إظهار مكانة الإبداع وتأثيره في الإخراج الصحفي على تلقي النص التحريري، وإن الإبداع في شكل الصحيفة بما يتناسب مع الجمهور هو المثلث الذي سيضمن للمضمون الصحفي النجاح، وهو الهدف النهائي لأي صحيفة، لضمان البقاء في المنافسة مع الوسائل الأخرى.
وترجع أهمية الدراسة إلى وجود الكثير من الدراسات التي إلى أن الصحافة المطبوعة أصبحت تحيا "معركة بقاء" بعد تحول الكثير من القراء إلى المضمون الإلكتروني، الذي أصبح الوصول إليه شديد السهولة مع تحسن خدمات الإنترنت وإنخفاض أسعارها، وانتشار أجهزة الكمبيوتر والمحمول المجهزة إلى الشبكة الدولية بسهولة وسرعة.

وتقمص الدكتور عيد فى رسالته دور الجراح ليمسك بمشرطه محاولًا لملمة جروح الصحافة الورقية التى تعانى من أمراض شيخوخة وتهدد بقائها، وقد حاول من خلال البحث العلمى إثبات أن الشكل الإبداعى للصحيفة الورقية قد يكون هو طوق النجاة للصناعة بأكملها خاصة إذا تكامل مع تطوير المضمون ومحاولة خلق أشكال صحفية جديدة مناسبة لروح العصر ومتطلباته التى فرضتها الثورة التكنولوجية المخيفة.
وأكد رحيل في رسالته دور الإخراج الصحفي المحورى فى إنجاح المضمون، حيث أن لتكوينات البصرية لها تأثيرها الكبير في الطريقة التي تتم بها قراءة الموضوعات، وما ينتج عنها من مشاعر سلبية أو إيجابية تجاهها، بما يعنى خلق المعاني لدى الأفراد، فالتصميم قد يكون بسيط أو معقد، لكنه في النهاية يعد واجهة يتعامل معها الجمهور كما تطرق الباحث إلى قيمة الإبداع في الإخراج الصحفي وأهميته فى تلقي النص التحريري، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن الإبداع في شكل الصحيفة بما يتناسب مع الجمهور هو الذي سيكفل النجاح للمضمون الصحفي، وهو الهدف النهائي لأي صحيفة، لضمان البقاء في المنافسة مع الوسائل الأخرى التى فرضتها متغيرات العصر.
عيد رحيل يحصل على دكتوراه مع مرتبة الشرف فى «إعلام القاهرة»
عيد رحيل يحصل على دكتوراه مع مرتبة الشرف فى «إعلام القاهرة»
عيد رحيل يحصل على دكتوراه مع مرتبة الشرف فى «إعلام القاهرة»
عيد رحيل يحصل على دكتوراه مع مرتبة الشرف فى «إعلام القاهرة»
عيد رحيل يحصل على دكتوراه مع مرتبة الشرف فى «إعلام القاهرة»
عيد رحيل يحصل على دكتوراه مع مرتبة الشرف فى «إعلام القاهرة»

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