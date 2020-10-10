رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أكتوبر 2020 الموافق 23 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 10-10-2020 فى البنوك المصرية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:27 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
طباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم السبت 10-10-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

محليًا، تراجع أسعار الدينار الكويتي اليوم في معظم البنوك المحلية والأجنبية مقابل ارتفع سعر الدينار في البنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.58.

سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم السبت 10-10-2020

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 48.60 جنيه وللبيع 51.53، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.45، كما انخفض الدينار أمام الجنيه ليسجل في البنك المصري الخليجي للشراء 48.57 جنيه وللبيع 51.58، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.52، وللبيع 51.47، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 51.08 جنيه وللبيع 51.47.

أسعار الدينار الكويتي

وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.73 جنيه وللبيعع 51.54، وفي بنك مصر تراجع سعر اليونار الكويتي ليسجل للشراء 48.76 جنيه وللبيع 51.54، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.3 جنيه وللبيع 51.53، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.52، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 48.40 جنيه وللبيع 51.47، أما في البنك الأهلي الكويتي فتراجع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.07 جنيه وللبيع 51.54.

كما تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد ليسجل للشراء 47.42 جنيه وللبيع 51.47، وفي بنك الكويت الوطني سجل سعر الدينار في البنوك انخفاضًا أمام الجنيه ليسجل للشراء 47.79 جنيه وللبيع 51.69، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراؤ 47.77 جنيه وللبيع 51.54، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.62 جنيه وللبيع 51.54، أما في بنك عودة فسجل للشراء 47.53 جنيه وللبيع 51.54.

موضوعات متعلقة

المولد النبوى 2020.. أسعار علب حلوى المولد فى الأسواق

الباز يعد أجراء الإخوان: «هتعرفوا مصدر التسريبات بعد ما ترجعوا متكلبشين»

بالمستندات.. قنبلة مدوية يفجرها «الباز» فى معسكر قطر وتركيا الليلة

«قاد سيارته بسرعة 250 كم».. «المرور» تفحص فيديو على غزلان

الصور

image description

وقد تهزمه المخدرات!

image description

جنازة النائبة منى منير بكنيسة المرعشلي بالزمالك

image description

مواصلة أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية تاسا بأسيوط

image description

ضبط مصنع دون ترخيص يقلد العلامات التجارية بأسيوط

image description

أسيوط تشارك في الماراثون القومي للدراجات بمناسبة نصر أكتوبر

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

بالمستندات.. قنبلة مدوية يفجرها «الباز» فى معسكر قطر وتركيا الليلة

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2020.. بوابة الحكومة المصرية لخدمات تنسيق الثانوية الأزهرية

نيابة أوسيم تأمر بضبط 4 سيدات ظهرن بفيديوهات «عنتيل الجيزة»

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

الصربى دجوكوفيتش يتأهل لمواجهة نادال فى نهائى بطولة رولان جاروس للتنس 2020

«برنامج الأغذية العالمي» يفوز بجائزة نوبل للسلام

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2020.. بوابة الحكومة المصرية لخدمات تنسيق الثانوية الأزهرية

ما العلاقة بين كورونا وفيتامين D؟

أيام زمان

«بحس إني مشحون».. لماذا يكره عبد الوهاب السفر بالطائرة؟

قصة فرقة رضا.. كيف تحول حلم شقيقين إلى حقيقة بدعم عبدالناصر؟

«أرفض ظهور فتيات عاريات في أغنياتي».. اعترافات إيمان البحر درويش

«كتبت لـ هاني شاكر نكاية في حليم».. اعترافات مجدي نجيب

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
صفاء النجار
عن التعليم والتلعيم «٣-3»
ماجد حبته
وقد تهزمه المخدرات!
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. انطلاق فعاليات صالون القاهرة وتكريم 9 فنانين فى دورته الـ 59

فريدة النقاش: أنا أول امرأة كتبت عن تجربتها مع السجن

«الإسكندرية للكتاب» يجتاز أولى اختبارات جائحة كورونا بنجاح

احتفالية خاصة لفن «السماع» بقبة الغوري