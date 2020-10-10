سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 10-10-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم السبت 10-10-2020

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 48.60 جنيه وللبيع 51.53، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.45، كما انخفض الدينار أمام الجنيه ليسجل في البنك المصري الخليجي للشراء 48.57 جنيه وللبيع 51.58، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.52، وللبيع 51.47، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 51.08 جنيه وللبيع 51.47.



أسعار الدينار الكويتي وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.73 جنيه وللبيعع 51.54، وفي بنك مصر تراجع سعر اليونار الكويتي ليسجل للشراء 48.76 جنيه وللبيع 51.54، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.3 جنيه وللبيع 51.53، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.52، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 48.40 جنيه وللبيع 51.47، أما في البنك الأهلي الكويتي فتراجع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.07 جنيه وللبيع 51.54.



كما تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد ليسجل للشراء 47.42 جنيه وللبيع 51.47، وفي بنك الكويت الوطني سجل سعر الدينار في البنوك انخفاضًا أمام الجنيه ليسجل للشراء 47.79 جنيه وللبيع 51.69، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراؤ 47.77 جنيه وللبيع 51.54، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.62 جنيه وللبيع 51.54، أما في بنك عودة فسجل للشراء 47.53 جنيه وللبيع 51.54.