سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 10-10-2020 فى البنوك المصرية
السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:27 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم السبت 10-10-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
محليًا، تراجع أسعار الدينار الكويتي اليوم في معظم البنوك المحلية والأجنبية مقابل ارتفع سعر الدينار في البنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.58.
محليًا، تراجع أسعار الدينار الكويتي اليوم في معظم البنوك المحلية والأجنبية مقابل ارتفع سعر الدينار في البنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.58.
سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم السبت 10-10-2020
تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 48.60 جنيه وللبيع 51.53، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.45، كما انخفض الدينار أمام الجنيه ليسجل في البنك المصري الخليجي للشراء 48.57 جنيه وللبيع 51.58، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 48.52، وللبيع 51.47، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 51.08 جنيه وللبيع 51.47.
كما تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد ليسجل للشراء 47.42 جنيه وللبيع 51.47، وفي بنك الكويت الوطني سجل سعر الدينار في البنوك انخفاضًا أمام الجنيه ليسجل للشراء 47.79 جنيه وللبيع 51.69، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراؤ 47.77 جنيه وللبيع 51.54، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.62 جنيه وللبيع 51.54، أما في بنك عودة فسجل للشراء 47.53 جنيه وللبيع 51.54.
أسعار الدينار الكويتيوفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 48.73 جنيه وللبيعع 51.54، وفي بنك مصر تراجع سعر اليونار الكويتي ليسجل للشراء 48.76 جنيه وللبيع 51.54، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.3 جنيه وللبيع 51.53، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.52، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 48.40 جنيه وللبيع 51.47، أما في البنك الأهلي الكويتي فتراجع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه ليسجل للشراء 48.07 جنيه وللبيع 51.54.
كما تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد ليسجل للشراء 47.42 جنيه وللبيع 51.47، وفي بنك الكويت الوطني سجل سعر الدينار في البنوك انخفاضًا أمام الجنيه ليسجل للشراء 47.79 جنيه وللبيع 51.69، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراؤ 47.77 جنيه وللبيع 51.54، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.62 جنيه وللبيع 51.54، أما في بنك عودة فسجل للشراء 47.53 جنيه وللبيع 51.54.