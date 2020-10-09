من أقصى الصعيد.. والد 3 فتيات مشاركات بماراثون الدراجات: البنت زي الولد

بعد معرفته بمواعيد التقديم للماراثون الرياضي على كورنيش النيل بأسوان الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة احتفالًا بانتصارات أكتوبر، قرر أن لا يمنع بناته من المشاركة برفقة شقيقهم بل أنه كان يشجعهم ويحفزهم حتى يشاركوا في السباق ويجتازوه أيضًا.ومع بداية فجر اليوم استعد وبرفقته زوجته ورفيقة دربه، مع نجلاته المشاركات في ماراثون دراجات أسوان وهم: أسماء خريجة كلية ألسن ياباني، وريهام طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، ونور طالبة بالصف الثالث الثانوي، وشقيقهم الرابع عبد الرحمن طالب بالصف الثالث الإعدادي.''احنا دلوقتي في القرن الـ٢٠ مفيش فرق بين الولد والبنت'' هكذا بدأ عصام فهمي، والد 3 فتيات وولد شاركوا بماراثون دراجات أسوان، مضيفًا أنه من أول علمه بسباق الدراجات شجعهم على المشاركة وممارسة الرياضة، حيث إن الرياضة تساعد على تنشيط الدورة الدموية بالجسم، بالإضافة إلى أنها توسع مداركهم وتساعدهم على التفوق علميًا أيضًا.وأضاف "فهمي" لـ'' الدستور''، أنه لم يمنع بناته أبدًا من مشاركة الرياضة، بل أنه على الرغم من عدم أخذه قسطًا كافيًا من الراحة إلا أنه حرص على الاستيقاظ مبكرًا واستقلال سيارته ليأتي برفقتهم ويشجعهم على الحصول على مراكز متقدمة في السباق، ولكن لم يحالفهم الحظ ويحصلن على جائزة ضمن الفائزين سوى واحدة منهن فقط والتي احتلت المركز الخامس في السباق، وتم تكريمها ضمن الفائزون.فيما أوضحت نجلته ريهام عصام، إحدى المشاركات بالماراثون، إنها وشقيقاتها يفضلن ممارسة الرياضة وبعد معرفتهم بالسباق قررن المشاركة، إلا أنها لم يحالفها الحظ ولم تستطيع تكملة السباق نظرا لارتفاع درجة الحرارة، لافتة إلى أن شقيقاتها الكبريات حصلت واحدة منهن على المركز السابع، والأخرى الصغرى على الخامس، بالإضافة إلى شقيقها الأصغر حصل على التاسع.وبعد مشاركتها في الماراثون الرياضي، أشارت إلى أنها لأول مرة تشارك في ماراثون وأشقاؤها أيضًا، ولكنهم لديهم نية في شراء دراجات، وممارسة رياضة الدراجات بشكل يومي على كورنيش النيل.