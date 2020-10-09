أنغام تتألق في حفلها بمركز المنارة (صور)

ظهرت النجمة أنغام على جمهور حفلها الغنائي المقام حاليًا على خشبة المسرح المكشوف بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة بإطلالة جذابة صيفية.ويحضر الحفل كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة والملحن إيهاب عبد الواحد وسط حضور جماهيري كبير.وصعدت أنغام على خشبة مسرح الحفل بأغنيتي "بحبك وحشتيني" و"ياريتك فاهمني" برفقة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، وتنظيم شركة x creavation.وطرحت الشركة المنظمة للحفل تذاكر جديدة إضافية للجمهور، وذلك بعد نفادها خلال الأيام الماضية بشكل كامل، وطرحت التذاكر على 4 فئات، الأولى 1500 جنيه، الثانية بمبلغ 1200 جنيه، الثالثة 900 جنيه، والرابعة والأخيرة 600 جنيه.