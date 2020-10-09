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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مشكاة نور» تدشن مبادرتي «كشك أخلاق» و«شطارة» في بورسعيد

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:10 م
مشكاة نور
مشكاة نور
بورسعيد:شيماء رشاد
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انطلقت مبادرتي "كشك أخلاق" و"شطارة" التابعة لمؤسسة "مشكاة نور" للعلم والتنوير الثقافية والخيرية بحديقة الأمل ببورسعيد بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وضمت المبادرة عشرات العارضين من أصحاب الحرف اليدوية والصناعية وورش تعليم الأطفال والشباب على المشغولات اليدوية والرسم والتفصيل وأصحاب المشاريع الصغيرة.

وتفقد اللواء عادل الغضبان مبادرة "كشك أخلاق" والتي تعمل على تعديل السلوك المجتمعي، إضافة إلى المتميزين من أصحاب المبادرات والمشروعات الصغيرة، وقدم الشكر لهم على مجهوداتهم.

وقالت الدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور إن مبادرة "شطارة" هي إحدى برامج المؤسسة للتمكين الاقتصادي ومكافحة البطالة، لربط الشباب بالفرص الوظيفية والاقتصادية وتوفير تدريبات للشباب وكورسات لتطوير آلياتهم التي تناسب سوق العمل.

وأضافت خلال كلمتها "نحن سعداء بمشاركة العارضين في المبادرة، ودي بداية لوجود معرض شهري من خلال مشكاة نور".

وعن كشك أخلاق قالت "كشك أخلاق بدأ منذ سنتين في بورسعيد واليوم هو الإعلان الرسمي له وبيشتغل على عدة محاور منها مبادرة شطارة وبرنامج قلوب مستورة إضافة إلى برامج إعمار لبعض المناطق التي تحتاج إلي إعادة تأهيل كامل".

وكرمت الدكتورة نور الهدى الجمال المتميزين من المشاركات في مباراة شطارة، وبعض الشخصيات الداعمة للمؤسسة في المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة.

وتوفر مبادرة شطارة متجر إلكتروني خاص بالمبادرات لعرض المنتجات الخاصة بهم وتسويقها عبر الإنترنت لمساعدتهم في بيعها.
«مشكاة نور» تدشن مبادرتي «كشك أخلاق» و«شطارة» في بورسعيد
«مشكاة نور» تدشن مبادرتي «كشك أخلاق» و«شطارة» في بورسعيد
«مشكاة نور» تدشن مبادرتي «كشك أخلاق» و«شطارة» في بورسعيد
«مشكاة نور» تدشن مبادرتي «كشك أخلاق» و«شطارة» في بورسعيد
«مشكاة نور» تدشن مبادرتي «كشك أخلاق» و«شطارة» في بورسعيد
«مشكاة نور» تدشن مبادرتي «كشك أخلاق» و«شطارة» في بورسعيد
«مشكاة نور» تدشن مبادرتي «كشك أخلاق» و«شطارة» في بورسعيد
«مشكاة نور» تدشن مبادرتي «كشك أخلاق» و«شطارة» في بورسعيد

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