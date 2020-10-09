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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محمد القصبي يكتب: حتى نجيب محفوظ حصل على «نوبل» لأسباب عرقية!

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:06 م
محمد القصبي
محمد القصبي
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أعلنت الأكاديمية الملكية في ستوكهولم، فوز الشاعرة الأمريكية لويز غلوك بجائزة نوبل في الأدب لهذا العام.. برهان لن يكون الأخير يدعم رؤيتي والتي ألح عليها في مقالاتي عبر السنوات العشر الأخيرة أن جائزة نوبل في الأدب تمنح لعرقيات وليس لأدباء، إنها شوفينية الأكاديمية الملكية السويدية المتحيزة للمشهد الأدبي لعرقيات الشمال الغربي أنجلو سكسون.. فرانكفونيين.. جرمان.. فمنذ أن انطلقت الجائزة عام 1901 وهي تمنح في الغالب لأدباء أوروبا وأمريكا الشمالية والقليل ما يلقى لأدباء آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية حتى أديبنا العظيم نجيب محفوظ ألقيت إليه عام 1988 لأسباب عرقية!
في مذكراته التي نشرت بالعربية في "أبو ظبي" منذ عدة سنوات.. يشير المترجم الشهير دينيس جونسون ديفز إلى أنه خلال زيارته للقاهرة في سبتمبر عام 1988 - وكان وقتها يقيم بفرنسا أو ربما في أسبانيا اتصل به صديق ليقول له إن زوجة السفير الفرنسي في تونس وهي سويدية الجنسية - وكانت حينها تزور القاهرة- ترغب في مقابلته.

يقول ديفز: "عندما التقينا في "كليوباترا هوتيل" أخبرتني بأن لجنة جائزة نوبل تنظر في احتمال منح الجائزة لأحد الكتَّاب العرب"، وأبدى ديفيز استغرابه لما سمعه من زوجة السفير الفرنسي لاعتقاده أن الجائزة مسيسة فكيف تمنح للعرب؟
ويكشف المترجم الكبير عن أن زوجة الدبلوماسي الفرنسي كانت لديها بالفعل قائمة بمرشحين عرب للجائزة مثل أدونيس الذي ظل اسمه يتردد سنويا منذ أكثر من ثلاثة عقود كمرشح للجائزة والطيب صالح ونجيب محفوظ ويوسف أدريس إلا أنها كانت تريد المزيد من المرشحين، لذا سألت إن كان لديه أسماء أخرى؟ وحين أجاب ديفيز بالنفي تبادلا وجهات النظر حول أهلية كل اسم للجائزة وبدا واضحا أن نجيب محفوظ هو الكاتب الأوفر حظًا في القائمة ليس فقط لنوعية كتاباته بل للحجم المذهل من الروايات ومجموعات القصص القصيرة التي نشرها على حد قول ديفيز لكن ثمة أسئلة تطرح نفسها لقد تم هذا اللقاء في شهر سبتمبر 1988 أي قبل الإعلان عن منح نجيب محفوظ الجائزة بأسابيع قليلة وكما نرى من خلال الحوار أنه لم يكن قد تم الاستقرار على اسم بعينه لتقديمه للجنة نوبل فهل كانت تلك الفترة المحدودة جدا كافية لأن يقرأ أعضاء اللجنة أعمال محفوظ وغيره من الكتاب العرب المرشحين للجائزة للمفاضلة بينهم؟ أم أنه طالما الجائزة ستمنح للعرب فلتذهب لأكثرهم شهرة وترجمة لأعماله بغض النظر إن كانت الجودة والتميز تتوافران في هذه الأعمال أم لا وكفى أعضاء اللجنة إرهاق القراءة!
فإن كان ماورد في مذكرات ديفيز ليس بالبرهان الساطع بما يكفي عن سطوة المعايير العرقية التي تتكيء عليها الأكاديمية السويدية في منح الجائزة فلدينا لغة الأرقام التي تبحر بالشكوك إلى ضفة اليقين فمن بين الـ113 مرات التي منحت فيها الجائزة حصل عليها 101 كاتب غربي أي بمعدل 94% تقريبا.
هذا يعني أنه خارج المنظومة الغربية لم يحصل عليها سوى اثنى عشرة كاتبا من آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وبعض هؤلاء الجنوبيين يكتب إما بالإنجليزية أو بشقيقتها اللدود الفرنسية أو بأي من اللغات الأوروبية الشائعة أي أنه ينتمي ولو لغويا للثقافة الغربية! وتحديدا لا يزيد عدد من حصلوا عليها من خارج حظيرة تلك الثقافة عن أربعة منهم نجيب محفوظ! أليس هذا دليلا على شوفينية الأكاديمية الملكية السويدية!

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