سعر الريال السعودى اليوم السبت 10-10-2020
السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:31 ص
منة سالمطباعة
يرصد لكم موقع " الدستور" سعر الريال السعودي اليوم السبت 10-10-2020 أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لأخر تحديثات أسعار الريال السعودي في البنوك، في التقرير التالي:
وعلى المستوى المحلي، بلغ متوسط سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم السبت، بماكينات الصرف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري.
جاء سعرالريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما استقر فى البنك المصري الخليجي، وحقق 4.13 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وحقق في البنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع وفي بنك مصر استقر على 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه البيع، وحقق في بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
وسجل الريال في بنك عودة إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع وجاء فى البنك التجاري الدولي بسعر 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، واستقر في البنك العربي الأفريقي بسعر 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سجل 4.12 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.
ويرتبط سعر الريال السعودي بالدولار الأمريكي حيث يعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالًا، وهو عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741.
يشار إلى أن الريال السعودي يأتي من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن " 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال ".
وعلى المستوى المحلي، بلغ متوسط سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم السبت، بماكينات الصرف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.
ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري.
سعر الريال السعودي اليوم السبت 10-10-2020
جاء سعرالريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما استقر فى البنك المصري الخليجي، وحقق 4.13 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وحقق في البنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
وسجل سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع وفي بنك مصر استقر على 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه البيع، وحقق في بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.
وسجل الريال في بنك عودة إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع وجاء فى البنك التجاري الدولي بسعر 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، واستقر في البنك العربي الأفريقي بسعر 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سجل 4.12 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.
ويرتبط سعر الريال السعودي بالدولار الأمريكي حيث يعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالًا، وهو عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741.
يشار إلى أن الريال السعودي يأتي من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن " 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال ".