رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أكتوبر 2020 الموافق 23 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم السبت 10-10-2020

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:31 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
طباعة
يرصد لكم موقع " الدستور" سعر الريال السعودي اليوم السبت 10-10-2020 أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، وفقًا لأخر تحديثات أسعار الريال السعودي في البنوك، في التقرير التالي:

وعلى المستوى المحلي، بلغ متوسط سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم السبت، بماكينات الصرف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 4.18 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 10-10-2020


جاء سعرالريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما استقر فى البنك المصري الخليجي، وحقق 4.13 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وحقق في البنك المصرف المتحد 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع وفي بنك مصر استقر على 4.09 جنيه للشراء و4.21 جنيه البيع، وحقق في بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

وسجل الريال في بنك عودة إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع وجاء فى البنك التجاري الدولي بسعر 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، واستقر في البنك العربي الأفريقي بسعر 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سجل 4.12 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

ويرتبط سعر الريال السعودي بالدولار الأمريكي حيث يعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالًا، وهو عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741.

يشار إلى أن الريال السعودي يأتي من خلال فئتين، الأولى ورقية عبارة عن " 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال ".

موضوعات متعلقة

المولد النبوى 2020.. أسعار علب حلوى المولد فى الأسواق

«قاد سيارته بسرعة 250 كم».. «المرور» تفحص فيديو على غزلان

بالمستندات.. قنبلة مدوية يفجرها «الباز» فى معسكر قطر وتركيا الليلة

الدفعة الرابعة.. رابط تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة 2020

الصور

image description

وقد تهزمه المخدرات!

image description

جنازة النائبة منى منير بكنيسة المرعشلي بالزمالك

image description

مواصلة أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية تاسا بأسيوط

image description

ضبط مصنع دون ترخيص يقلد العلامات التجارية بأسيوط

image description

أسيوط تشارك في الماراثون القومي للدراجات بمناسبة نصر أكتوبر

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

بالمستندات.. قنبلة مدوية يفجرها «الباز» فى معسكر قطر وتركيا الليلة

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2020.. بوابة الحكومة المصرية لخدمات تنسيق الثانوية الأزهرية

نيابة أوسيم تأمر بضبط 4 سيدات ظهرن بفيديوهات «عنتيل الجيزة»

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

علماء يحذرون: بركان خطير على وشك الانفجار

الصربى دجوكوفيتش يتأهل لمواجهة نادال فى نهائى بطولة رولان جاروس للتنس 2020

«برنامج الأغذية العالمي» يفوز بجائزة نوبل للسلام

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2020.. بوابة الحكومة المصرية لخدمات تنسيق الثانوية الأزهرية

أيام زمان

«بحس إني مشحون».. لماذا يكره عبد الوهاب السفر بالطائرة؟

قصة فرقة رضا.. كيف تحول حلم شقيقين إلى حقيقة بدعم عبدالناصر؟

«أرفض ظهور فتيات عاريات في أغنياتي».. اعترافات إيمان البحر درويش

«كتبت لـ هاني شاكر نكاية في حليم».. اعترافات مجدي نجيب

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
صفاء النجار
عن التعليم والتلعيم «٣-3»
ماجد حبته
وقد تهزمه المخدرات!
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. انطلاق فعاليات صالون القاهرة وتكريم 9 فنانين فى دورته الـ 59

فريدة النقاش: أنا أول امرأة كتبت عن تجربتها مع السجن

«الإسكندرية للكتاب» يجتاز أولى اختبارات جائحة كورونا بنجاح

احتفالية خاصة لفن «السماع» بقبة الغوري