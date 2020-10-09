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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن يعيد النظر في بروتوكول دفن ضحايا كورونا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:27 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أكد الناطق باسم اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة في الأردن نذير عبيدات، أن استراتيجية المملكة في التعامل مع كورونا تكمن في الضغط على الفيروس بكل الوسائل.

وقال عبيدات عبر برنامج "60 دقيقة" على التلفزيون الأردني، إنه "في حال وجود نقاط ضعف أو عدم التزام تكون الفرصة مهيأة للفيروس بالانتشار، وفق الاستراتيجية".

وأضاف أن "بعض وفيات كورونا لديهم أمراض مزمنة وبعضهم الآخر لا يوجد له سيرة مرضية، وأن الفيروس لا يرحم أي فئة عمرية".

وأشار إلى أن "الفيروس لا ينتقل من المتوفى بكورونا إلى من يقوم بعملية الدفن في حال التزامهم بإجراءات السلامة العامة"، مبينا أن "بعض التقارير والدراسات تشير إلى أن الفيروس قد ينتقل إلى المياه الجوفية".

ولفت، إلى أن لجنة الأوبئة ووزارة الصحة ستعيد دراسة بروتوكول دفن موتى كورونا خلال الأسبوع المقبل، بما يتناسب مع الدلائل العلمية، مؤكدا ضرورة وجود توصية واضحة في البروتوكول.

وسجل الأردن إجمالي إصابات بكورونا وصل إلى 22763 حالة، خلفت 166 وفاة.

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