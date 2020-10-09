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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد رمضان يطرح برومو أغنيته الجديدة «مومبيه» (فيديو)

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:15 م
محمد رمضان
محمد رمضان
منار إبراهيم
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طرح الفنان محمد رمضان، جزء من أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "مومبيه" عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك".

وتفاعل الجمهور على مقطع الفيديو الذي شاركه "رمضان" على فيس بوك بشكل كبير، معربين عن تحمسهم وتشوقهم لطرحها، ومن المقرر أن يطلقها خلال الأيام المقبلة.

ومن ناحية أخرى؛ تجاوز فيديو كليب أغنية "يا حبيبي" لـمحمد رمضان والنجم العالمي ميتري جيمس، أكثر من 23 مليون مشاهدة بعد أن طرح الأغنية منذ 3 أسابيع، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وكان رمضان طرح مؤخرًا اغنية "يا حبيبي" وصور الأغنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات ميتري جيمس وفرغلي بلاكس، وتوزيع وألحان وسام عبدالمنعم.

من جهة أخرى، يستعد محمد رمضان خلال الفترة المقبلة، لتصوير مسلسل "موسى"، والذي يقوم ببطولته بصحبة عدد كبير من الفنانين الذين سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

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