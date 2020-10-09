رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان يحبط عمليات هجرة غير شرعية عبر الشواطئ الشمالية

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:24 م
هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية
أ ش أ
طباعة
أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان (الشرطة)، إحباط عدد من عمليات الهجرة غير الشرعية بواسطة قوارب غير آمنة تحمل أشخاصا لبنانيين وآخرين من جنسيات مختلفة، عبر الشواطئ الشمالية للبلاد باتجاه قبرص وإيطاليا، وإلقاء القبض على الوسطاء والقائمين على عمليات التهريب.

وذكرت قوى الأمن الداخلي- في بيان لها- أن شعبة المعلومات (الاستخبارات) بالجهاز أجرت عمليات البحث والتحري اللازمة في سبيل مكافحة هذه الظاهرة التي تفاقمت في الآونة الأخيرة، وألقت القبض على عدد من المتورطين فيها الذين يروجون لهذه العمليات مقابل تقاضيهم مبالغ مالية من اللبنانيين والمقيمين الراغبين في الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

وأضافت أن شعبة المعلومات تمكنت في غضون أقل من شهرين من إحباط 5 عمليات هجرة غير شرعية عبر البحر، إلى جانب ضبط الشخص الوسيط في عملية التهريب التي شملت 50 شخصا في 7 سبتمبر الماضي من مدينة طرابلس (شمالا) باتجاه قبرص، وأسفرت عن وفاة عدد من الأشخاص في عرض البحر بعدما فقد المركب الذي يقلهم القدرة على التوجيه وتحديد مسار الملاحة.

ويشهد لبنان في الآونة الأخيرة- على وقع الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية الحادة والمتفاقمة- تناميا لظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، خصوصا باتجاه قبرص عبر الشواطئ اللبنانية الشمالية، ومن بينها حالات هجرة تعرضت فيها مراكب للغرق أو تُرك المهاجرون في عرض البحر قبل الوصول إلى وجهتهم على نحو تسبب في وفاة أشخاص كُثر، فيما أصبح يُعرف بظاهرة "قوارب الموت".

موضوعات متعلقة

«آخر النهار» يخترق معسكر الإخوان ويفضح «سبوبة» الإقامات في تركيا

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2020.. بوابة الحكومة المصرية لخدمات تنسيق الثانوية الأزهرية

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

إصابة بطل كمال الأجسام بيج رامى بفيروس كورونا

الصور

image description

وقد تهزمه المخدرات!

image description

جنازة النائبة منى منير بكنيسة المرعشلي بالزمالك

image description

مواصلة أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية تاسا بأسيوط

image description

ضبط مصنع دون ترخيص يقلد العلامات التجارية بأسيوط

image description

أسيوط تشارك في الماراثون القومي للدراجات بمناسبة نصر أكتوبر

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

«آخر النهار» يخترق معسكر الإخوان ويفضح «سبوبة» الإقامات في تركيا

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

نيابة أوسيم تأمر بضبط 4 سيدات ظهرن بفيديوهات «عنتيل الجيزة»

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

«برنامج الأغذية العالمي» يفوز بجائزة نوبل للسلام

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2020.. بوابة الحكومة المصرية لخدمات تنسيق الثانوية الأزهرية

ما العلاقة بين كورونا وفيتامين D؟

فاينانشيال تايمز: بؤر عودة كورونا تقوض ثقة العلماء فى «مناعة القطيع»

أيام زمان

«بحس إني مشحون».. لماذا يكره عبد الوهاب السفر بالطائرة؟

قصة فرقة رضا.. كيف تحول حلم شقيقين إلى حقيقة بدعم عبدالناصر؟

«أرفض ظهور فتيات عاريات في أغنياتي».. اعترافات إيمان البحر درويش

«كتبت لـ هاني شاكر نكاية في حليم».. اعترافات مجدي نجيب

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
صفاء النجار
عن التعليم والتلعيم «٣-3»
ماجد حبته
وقد تهزمه المخدرات!
المزيد

الثقافة

«الإسكندرية للكتاب» يجتاز أولى اختبارات جائحة كورونا بنجاح

احتفالية خاصة لفن «السماع» بقبة الغوري

«أحلام المهاجرين» تناقش تأثير الهجرة على الحياة الاجتماعية في الدلتا

صدور «التيار التجريبي في المسرح العربي الحديث» لعبدالكريم برشيد