لبنان يحبط عمليات هجرة غير شرعية عبر الشواطئ الشمالية

أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان (الشرطة)، إحباط عدد من عمليات الهجرة غير الشرعية بواسطة قوارب غير آمنة تحمل أشخاصا لبنانيين وآخرين من جنسيات مختلفة، عبر الشواطئ الشمالية للبلاد باتجاه قبرص وإيطاليا، وإلقاء القبض على الوسطاء والقائمين على عمليات التهريب.وذكرت قوى الأمن الداخلي- في بيان لها- أن شعبة المعلومات (الاستخبارات) بالجهاز أجرت عمليات البحث والتحري اللازمة في سبيل مكافحة هذه الظاهرة التي تفاقمت في الآونة الأخيرة، وألقت القبض على عدد من المتورطين فيها الذين يروجون لهذه العمليات مقابل تقاضيهم مبالغ مالية من اللبنانيين والمقيمين الراغبين في الهجرة غير الشرعية عبر البحر.وأضافت أن شعبة المعلومات تمكنت في غضون أقل من شهرين من إحباط 5 عمليات هجرة غير شرعية عبر البحر، إلى جانب ضبط الشخص الوسيط في عملية التهريب التي شملت 50 شخصا في 7 سبتمبر الماضي من مدينة طرابلس (شمالا) باتجاه قبرص، وأسفرت عن وفاة عدد من الأشخاص في عرض البحر بعدما فقد المركب الذي يقلهم القدرة على التوجيه وتحديد مسار الملاحة.ويشهد لبنان في الآونة الأخيرة- على وقع الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية الحادة والمتفاقمة- تناميا لظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، خصوصا باتجاه قبرص عبر الشواطئ اللبنانية الشمالية، ومن بينها حالات هجرة تعرضت فيها مراكب للغرق أو تُرك المهاجرون في عرض البحر قبل الوصول إلى وجهتهم على نحو تسبب في وفاة أشخاص كُثر، فيما أصبح يُعرف بظاهرة "قوارب الموت".