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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخرهم بيج رامي.. كورونا يصيب أبطال الرياضة حول العالم

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:32 م
بيج رامي
بيج رامي
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أصيب عدد من أبطال الرياضة حول العالم بفيروس كورونا المستجد، والذي كان آخرهم بطل كمال الأجسام رامى السبيعى المعروف بـ"بيج رامى".

أعلن بيج رامي عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام إصابته بكورونا قائلا: "أود أن أعلن رسميًا بأن نتيجة مسحة فيروس كورونا التى أجرتها جاءت إيجابية، ولذلك لن أتمكن من المشاركة فى البطولات خلال الوقت الحالى، أتمنى حظًا سعيدًا للمتسابقين الذين سيبدأون المنافسات الأحد المقبل".

وفي سياق متصل، تستعرض "الدستور" أبرز أبطال الرياضة الذين أعلنوا إصابتهم بكورونا.

ساديو مانى
أعلن نادي ليفربول عن إصابة النجم السنغالي ساديو ماني بفيروس كورونا المستجد، وأكد أن اللاعب تم عزله اتباعًا للإجراءات المعروفة.

وكتب النادي: "ماني خضع لاختبار فيروس كورونا ووجدنا النتيجة إيجابية، وتم عزله بناءً على الإجراءات المتبعة في ذلك الموقف".

تياجو ألكانتارا
فيما أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، إصابة لاعبه الإسباني تياجو ألكانتارا بفيروس كورونا.

وقال ليفربول في بيان عبر موقع الرسمي: "لاعب الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا أصيب بفيروس كورونا، وفقًا لنتيجة المسحة الطبية التي أجريت له".

وأضاف: "النادي سيواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة المتعلقة بالحد من انتشار الوباء، ومن المقرر خضوع تياجو للحجر الصحي طوال فترة الإصابة".

زلاتان إبراهيموفيتش
أعلن نادى جنوى إصابة حارس مرماه بفيروس كورونا، كما ظهرت 16 حالة بالنادي ما يهدد الدورى الإيطالى.

وقال ميلان في بيانه الرسمي عن إصابة اللاعب: "تبين ظهور عينة إيجابية لزلاتان، بعد القيام بالجولة الثانية من المسحة الطبية، اللاعب تم نقله للمنزل على الفور من أجل الخضوع للحجر الصحي".

وأضاف: "تم اختبار جميع أعضاء الفريق والموظفين الآخرين وجاءت النتيجة سلبية".

خوسيه خيمينيز
كما أعلن نادي أتلتيكو مدريد اليوم، إصابة لاعبه خوسيه ماريا خيمينيز مدافع الفريق بفيروس كورونا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي، وأكد خلاله أن اللاعب تم عزله في منزله تبعًا للتعليمات.

علي لطفي وياسر إبراهيم - الأهلي المصري
أكد سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، إصابة اثنين من لاعبي الفريق بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح عبد الحفيظ، في تصريحات صحفية أن كورونا أصاب الثنائي حارس المرمى علي لطفي والمدافع ياسر إبراهيم، إذ أثبتت الفحوصات قبل المباراة إيجابية عيناتهما.

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