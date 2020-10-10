الثلاثاء.. انطلاق فعاليات صالون القاهرة وتكريم 9 فنانين فى دورته الـ 59

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، صالون القاهرة في دورته الـ"59" تحت عنوان "الاورا والهالة والفرادة في الفن المصري المعاصر"، بحضور كلًا من: الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتور أحمد نوار رئيس مجلس إدارة جمعية محبي الفنون الجميلة، ودكتور نجيب معين القوميسير العام للصالون، ونخبة من الفنانين والمهتمين بالفن التشكيلي، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر بقاعات قصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، ويستمر المعرض حتى 3 نوفمبر.يشارك في الصالون 85 فنانًا يمثلون أجيال مختلفة ومجالات فنية متنوعة بالإضافة إلى تكريم 9 فنانين هم:" أحمد عبدالوهاب،عطيات السيد، جورج البهجوري، مدحت نصر، طارق زبادي، عبد المنعم الحيوان، مصطفى عبدالمعطي، رباب نمر، وزينب السجيني".