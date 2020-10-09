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الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية» تعلن ارتفاعًا يوميًا جديدًا في إصابات كورونا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:41 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تسجيل رقم قياسي جديد في حصيلة إصابات فيروس كورونا اليومية حول العالم.

وذكرت أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 350 ألف حالة وهذا الارتفاع اليومي الجديد، يتجاوز الرقم القياسي المسجل في وقت سابق من هذا الأسبوع بنحو 12000 إصابة.

واعتبر رئيس قسم الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايكل رايان، أنه حتى مع استمرار انتشار مرض كوفيد -19 في جميع أنحاء العالم، "لا توجد إجابات جديدة".

ولفت إلى أنه على الرغم من أن الوكالة تريد من الدول أن تتجنب عمليات الإغلاق التي دمرت الاقتصادات، إلا أنه يجب على الحكومات ضمان حماية الأشخاص الأكثر ضعفا واتخاذ العديد من الإجراءات.

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