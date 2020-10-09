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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مع دخول الخريف.. كيف يمكن علاج الزكام عند الأطفال الرضع؟

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:52 م
علاج الزكام عند الأطفال
علاج الزكام عند الأطفال الرضع
سلمى بدر
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مع دخول فصل الخريف يصاب الكثير من الأطفال الرضع بالزكام ويمكن علاج الزكام بأكثر من طريقة لذلك يتحدث اليوم لـ"الدستور" الدكتور محمود شوقي استشاري طب الأطفال، عن كيفية علاج الزكام عند الأطفال الرضع.

- ما هي أعراض الزكام عند الأطفال الرضع؟
حين يبدأ الزكام عند الاطفال الرضع، فهناك أعراض واضحة يمكن ملاحظتها وهي سيلان الأنف، العطس، السعال مع بلغم، ارتفاع درجة الحرارة وقلة شهية الطفل وقلة نومه، وعند ملاحظة هذه الأعراض، يجب مساعدة الطفل للخروج من هذه الحالة سريعًا.

- ما هو علاج الزكام عند الأطفال الرضع؟
يوجد العديد من العلاج الذي يمكن اعتماده منزليًا في حالة أصيب الطفل الرضيع بالزكام متوسط ​​الزكام ممكن أن يستمر لمدة 5 أو 6 أيام، وفي حالة طالت الفترة ولم يكن هناك تقدم عند الطفل من الضروري استشارة الطبيب.

- رفع رأس الطفل للمساعدة على تخفيف صعوبة التنفس عبر وضع وسادة نوم مريحة وتجنب نومه على بطنه.
- منح الرضيع الكثير من السوائل وبالطبع الحليب الذي يحتاجه كثيرًا في هذه المرحلة.
- استخدام القطرات الأنفية لمساعدته على التنفس والحرص على شفط المخاط من وقت الى آخر.
- تجنب اعطاء الطفل المضادات الحيوية، أو حتى أي أدوية دون الرجوع إلى الطبيب المتابع له.
- ترطيب الهواء في الغرفة التي يتواجد فيها الطفل لكي يتمكن من التنفس بشكل أفضل، والنوم خلال الليل بطريقة أفضل.
- الاستحمام يساعد في تخفيف ألم العضلات بالتالي يساعد الطفل على الاسترخاء، لأن بخار الماء الساخن يعطي الدفء لجسمه.

نصائح للوقاية وحماية الطفل من الزكام:
- يجب غسل اليدين بشكل مستمر والطلب من اى احد من الذين يدخلوا المنزل أن يفعلوا ذلك ومن المهم الاعتذار من أي شخص مصاب بالزكام لعدم قدرته على دخول المنزل.
- يجب تجنب اختلاط الطفل بأي شخص يعاني من الزكام أو الانفلونزا.
- تعقيم المنزل بشكل دائم وخاصة الأسطح التي يلمسها الطفل.

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