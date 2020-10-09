«الإسكندرية للكتاب» يجتاز أولى اختبارات جائحة كورونا بنجاح

يشهد معرض الإسكندرية للكتاب ختام فعالياته، غدا السبت، بعد ان استمرت فعالياته لعشرة أيام منذ انطلاقه فى الأول من أكتوبر الحالى، بأرض كوتة بمحطة الرمل بالإسكندرية، ليكون أولى معارض الهيئة المحلية بعد فترة توقف بسبب الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.شارك فى معرض الإسكندرية للكتاب نحو 134 دار نشر، والذى أقيم على مساحة 3000 متر.وشهد معرض الإسكندرية للكتاب إقبالا كبيرا من الجمهور السكندرى على إصدارات الناشرين المشاركين، حيث تصدر كتاب "شخصية مصر" للكاتب جمال حمدان قائمة مبيعاته بعد أن نفذت الكمية الأولى منه بمعرض الهيئة العامة للكتاب فى الساعة الأولى من افتتاح المعرض وعددها 200 نسخة كل نسخة 4 أجزاء.