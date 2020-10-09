قتيلان وعدة جرحى جراء انفجار خزان للمازوت في بيروت

أعلنت وسائل إعلام محلية، عن سقوط قتيلين وعدة جرحى جراء انفجار خزان لمادة المازوت في بيروت، وفق فضائية العربية.وذكرت أن فرق الإطفاء اللبنانية تحاول السيطرة على الحريق، بالإضافة إلى إخلاء المنازل المحيطة بموقع الانفجار.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن خزان مازوت انفجر داخل أحد الأفران في محلة الرفاعي - ساحة أبوشاكر بمنطقة الطريق الجديدة.وأشارت الوكالة إلى حضور سيارات طواقم الدفاع المدني وفوج الإطفاء؛ للتعامل مع حريق اندلع جراء الانفجار.