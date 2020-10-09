«التعليم» تصدر تعليمات مهمة لمديري المدارس قبل العام الجديد (صور)
الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:36 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات لمديري المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد 20202021، حرصا من الإدارة المركزية للأمن على تنفيذ الإجراءات الأمنية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية على مستوي الجمهورية.
وجاءت أهم التعليمات كالتالي:
1) حضور مديري المدارس قبل بداية اليوم الدراسي للمرور على مباني المدرسة
2) إعداد خطة محكمة لتوزيع الإشراف اليومي على المعلمين
3) عدم مغادرة المعلمين للفصول إلا بعد انتهاء وقت الحصص
4) إشراف المعلمين على خروج الطلاب بنظام
5) تسجيل بيانات الزائرين للمدرسة مع تحديد يوم أو يومين لأولياء الأمور
6) عدم السماح بدخول سيارات للمدرسة
7) تفعيل الإجراءات الأمنية حول المنشآت التعليمية
جدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد من المقرر أن يبدأ يوم 17 أكتوبر المقبل.
وجاءت أهم التعليمات كالتالي:
1) حضور مديري المدارس قبل بداية اليوم الدراسي للمرور على مباني المدرسة
2) إعداد خطة محكمة لتوزيع الإشراف اليومي على المعلمين
3) عدم مغادرة المعلمين للفصول إلا بعد انتهاء وقت الحصص
4) إشراف المعلمين على خروج الطلاب بنظام
5) تسجيل بيانات الزائرين للمدرسة مع تحديد يوم أو يومين لأولياء الأمور
6) عدم السماح بدخول سيارات للمدرسة
7) تفعيل الإجراءات الأمنية حول المنشآت التعليمية
جدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد من المقرر أن يبدأ يوم 17 أكتوبر المقبل.