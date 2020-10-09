«التعليم» تصدر تعليمات مهمة لمديري المدارس قبل العام الجديد (صور)

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات لمديري المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد 20202021، حرصا من الإدارة المركزية للأمن على تنفيذ الإجراءات الأمنية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية على مستوي الجمهورية.وجاءت أهم التعليمات كالتالي:1) حضور مديري المدارس قبل بداية اليوم الدراسي للمرور على مباني المدرسة2) إعداد خطة محكمة لتوزيع الإشراف اليومي على المعلمين3) عدم مغادرة المعلمين للفصول إلا بعد انتهاء وقت الحصص4) إشراف المعلمين على خروج الطلاب بنظام5) تسجيل بيانات الزائرين للمدرسة مع تحديد يوم أو يومين لأولياء الأمور6) عدم السماح بدخول سيارات للمدرسة7) تفعيل الإجراءات الأمنية حول المنشآت التعليميةجدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد من المقرر أن يبدأ يوم 17 أكتوبر المقبل.