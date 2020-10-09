«الصحة العالمية» تدعو الصين إلى تحري مصدر كورونا

قال مايك رايان مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة دعت الصين لبدء التنسيق مع خبراء دوليين لتحديد مصدر فيروس كورونا المستجد.وأضاف في حديثه للصحفيين اليوم الجمعة، أن العمل بين الخبراء وبكين سيكون عبر الإنترنت في المرحلة الأولى، وبعد موافقة الحكومة الصينية يتم إرسال فريق إلى أراضيها.وأوضح أن الفكرة هي أن يبني الخبراء الأجانب "علاقات افتراضية" مع نظرائهم الصينيين من أجل تقييم البيانات المتاحة والعمل الذي قام به الخبراء الصينيون.يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينج كان قد تعهد في مايو بملياري دولار على مدى العامين المقبلين للمساعدة في التصدي للجائحة التي راح ضحيتها أكثر من مليون إنسان حتى الآن.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.